31.03.2020, 09:45
В прошлом году зарплата главы Eesti Energia поднялась выше 21 000 евро в месяц
Годовая зарплата руководителя Eesti EnegiaХандо Суттера в 2019 году выросла на 44 000 евро до 254 000 евро. Это значит, что его месячная зарплата составила 21 166 евро.
Согласно экономическому отчету Eesti Energia за 2019 год, годовая зарплата главы концерты выросла до 254 000 евро. В 2018 году он получил 210 000 евро в год.
В феврале совет Eesti Energia продлил договоры Суттера и других членов правления до марта 2023 года.
Среди других членов правления ежемесячная зарплата составила от 12 900 до 14 368 евро.
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