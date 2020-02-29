В прошлом году в Таллинне разрешение на использование получили 264 новых здания

Если провести расчет на душу населения, то чаще всего разрешения на использование новых зданий выдавались в Пыхья-Таллинне и Хааберсти.
В соседних волостях (Харку, Йыэляхтме, Кийли, Раэ, Саку, Саэ, Виймси) разрешение на использование было выдано 1812 новым зданиям.
Статистика изменений в строительстве, произошедших за 10 лет
Если сравнить тренды строительства новых зданий 2019 года с направлениями 2009 года, можно заметить, что сейчас доля однокомнатных квартир уменьшилась в два раза, тогда как доля четырехкомнатных в два раза выросла.
Начиная с 2013 года доля многоэтажных многоквартирных домов начала расти. Если в 2013 году рост составил 19%, то в 2019 достиг уже 31%.
Самый быстрый рост показывает сектор 3-5-этажных многоквартирных домов. За ними следуют 6-8- и 9-этажные дома. Однако площадь жилых помещений за десять лет уменьшилась в среднем на 6 квадратных метров.
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