29.02.2020, 08:04

В прошлом году в Таллинне разрешение на использование получили 264 новых здания


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Kraanad
KraanadFoto: Madis Veltman

В 2019 году в городе Таллинне 264 новых здания получили разрешения на использование. 183 разрешения выдали частным домам, а 81 — многоэтажным многоквартирным домам. Это значит, что в общей сложности разрешение на использование получили 2997 жилых помещений.

Из 183 частных домов большую часть — 157 — составили особняки, из всего количества многоэтажных домов 56 — 3-5-этажные здания. Из общего количества новых жилых помещений львиная доля принадлежит многоэтажным многоквартирным домам — 2761, или 92%, в частных домах лишь 236 помещений, или 8% жилой площади.

Вдобавок к новым строениям 138 зданий (558 жилых помещений) получили разрешение как на расширение, 221 дому (14 945 жилых помещений) выдали разрешение на перестройку.

44% от всего нового жилья расположено в Хааберсти, 28% — в Пирита. Самая высокая доля новых многоэтажных домов принадлежит Пыхья-Таллинну — 29%, затем следует Ласнамяэ — 19% и на третьем месте Кристийне — 18%.

Самые большие новые квартиры (площадью 74 кв. м) находятся в районах Кесклинн и Нымме, самые маленькие — 57 кв. м — в Хааберсти.

Если провести расчет на душу населения, то чаще всего разрешения на использование новых зданий выдавались в Пыхья-Таллинне и Хааберсти.

В соседних волостях (Харку, Йыэляхтме, Кийли, Раэ, Саку, Саэ, Виймси) разрешение на использование было выдано 1812 новым зданиям.

Статистика изменений в строительстве, произошедших за 10 лет

Если сравнить тренды строительства новых зданий 2019 года с направлениями 2009 года, можно заметить, что сейчас доля однокомнатных квартир уменьшилась в два раза, тогда как доля четырехкомнатных в два раза выросла.

Начиная с 2013 года доля многоэтажных многоквартирных домов начала расти. Если в 2013 году рост составил 19%, то в 2019 достиг уже 31%.

Самый быстрый рост показывает сектор 3-5-этажных многоквартирных домов. За ними следуют 6-8- и 9-этажные дома. Однако площадь жилых помещений за десять лет уменьшилась в среднем на 6 квадратных метров.

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