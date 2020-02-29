В прошлом году в Таллинне разрешение на использование получили 264 новых здания

Из 183 частных домов большую часть — 157 — составили особняки, из всего количества многоэтажных домов 56 — 3-5-этажные здания. Из общего количества новых жилых помещений львиная доля принадлежит многоэтажным многоквартирным домам — 2761, или 92%, в частных домах лишь 236 помещений, или 8% жилой площади.

Вдобавок к новым строениям 138 зданий (558 жилых помещений) получили разрешение как на расширение, 221 дому (14 945 жилых помещений) выдали разрешение на перестройку.

44% от всего нового жилья расположено в Хааберсти, 28% — в Пирита. Самая высокая доля новых многоэтажных домов принадлежит Пыхья-Таллинну — 29%, затем следует Ласнамяэ — 19% и на третьем месте Кристийне — 18%.

Самые большие новые квартиры (площадью 74 кв. м) находятся в районах Кесклинн и Нымме, самые маленькие — 57 кв. м — в Хааберсти.