В прошлом году средняя зарплата значительно выросла и перевалила за 1400 евро

Средняя месячная брутто-зарплата по-прежнему была наиболее высокой в сфере информации и связи, а также финансовой и страховой деятельности, а наиболее низкой — в сфере услуг по проживанию и питанию и сфере предоставления прочих видов услуг.

В сравнении с 2018 годом средняя месячная брутто-зарплата выросла более всего в сфере прочих видов услуг (деятельность организаций, ремонт товаров для дома, индустрия красоты), а также в сфере здравоохранения и социальных услуг — на 14% и 10% соответственно, при этом снизилась в сельском хозяйстве на 1,9% и деятельности по операциям с недвижимым имуществом — на 0,7%.

В публичном секторе средняя месячная брутто-зарплата достигла 1525 евро и ее годовой рост составил 9,5%. В частном секторе, на предприятиях, принадлежащих как частноправовым лицам из Эстонии, так и из-за рубежа, средняя месячная брутто-зарплата была 1368 евро и за год ее рост составил 6,7%.

Средняя месячная брутто-зарплата по видам деятельности, 2018 — 2019

Statistikaamet





В 2019 году самой высокой средняя месячная брутто-зарплата была по-прежнему в Харьюском уезде (1531 евро) и Тартуском уезде (1426 евро), а самой низкой — в Хийуском (992 евро) и Валгаском (1058 евро) уездах. В течении года рост месячной брутто-зарплаты наблюдался во всех уездах. Наиболее быстрым он был в Пыльваском, Ляэнеском и Пярнуском уездах, а более медленным — в Йыгеваском и Рапласком уездах.

Средний размер расходов работодателя на рабочую силу составил за наемного работника 1886 евро в месяц и 12,5 евро в час. В годовом сравнении средний месячный расход работодателя на наемного работника увеличился на 7,3%.