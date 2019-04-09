09.04.2019, 07:15

В прошлом году оборот DPD вырос на 12%


rus.delfi.ee
EST
Pakiautomaadid
PakiautomaadidFoto: Priit Simson

В прошлом году оборот компании DPD Eesti вырос на 12%, а доставлено было около 4,1 миллиона посылок — примерно на 10% больше, чем годом ранее. Через концерн DPD в целом за год прошло более 1,3 миллиарда посылок, сообщается в пресс-релизе.

Исполнительный директор DPD Eesti Ремо Кирсс отметил, что росту, несомненно, способствовало мощное расширение сети доставки посылок и посылочных автоматов предприятия, а также предоставление новых удобных решений, хотя заметная часть роста обусловлена общим увеличением масштабов онлайн-торговли.

”Сейчас в Эстонии 8,2% покупок всех физических товаров совершается в Интернете, а еще год назад этот показатель составлял 7,6%, — отметил Кирсс. — Важную роль тут играют курьерские услуги, поскольку благодаря требовательности эстонских клиентов ключевое значение сегодня приобрели гибкая и удобная организация доставки посылок и создание дополнительных возможностей в решениях доставки. В этом контексте курьерским предприятиям, разумеется, сложно справляться с ростом и колебанием объемов, но это — наш бизнес, и создание соответствующих решений является частью повседневной работы”.

”Поскольку жители Эстонии — самые преданные в мире пользователи посылочных автоматов, в последнее время мы уделяли большое внимание именно расширению сети посылочных автоматов DPD. В прошлом году мы установили по всей стране 50 новых автоматов, и в этом году продолжим расширение своей сети”, — сказал Кирсс.

Исполнительный директор DPD добавил, что следом за масштабным расширением сети посылочных автоматов, число отправляемых в автоматы DPD посылок выросло в несколько раз, причем особенно активно автоматами пользуются жители островов. ”Действительно, имеется значительная потребность в уплотнении сети автоматов на островах — существующей недостаточно”, — прокомментировал Кирсс.

”Особенно радует тот факт, что наряду с поставками коммерческих предприятий все заметнее растет число посылок, которые наши интернет-магазины отправляют частным лицам по всей Европе. В прошлом году эта сфера продемонстрировала более чем 50% рост — значит дела у местных онлайн-торговцев идут хорошо, и они активно и изобретательно занимаются продажами за пределами Эстонии. Особенно значительно увеличился экспорт товаров в направлении Скандинавии”, — добавил он.

”Услуги типа ”бизнес для бизнеса” являлись сферой деятельности DPD с самого начала. Мы хотим удержаться на достигнутых позициях и развиваться дальше. Но вместе с тем мы все больше внимания уделяем частным клиентам и продолжаем активно расширять сеть посылочных автоматов и магазинов, где можно получать посылки, — описал Кирсс планы на будущее. — По состоянию на начало 2019 года имеются предпосылки к тому, чтобы ждать роста и в этом году, хотя сектор в целом борется с целым рядом вызовов. Продолжает увеличиваться давление в части зарплат и углубляется нехватка рабочей силы”.

Если прошлогодний оборот DPD Eesti составил 23 миллиона евро, то оборот DPD в странах Балтии в целом превысил 71 миллион евро, а суммарное число доставленных посылок достигло 17 миллионов.

Оборот всего концерна DPD в 2018 году увеличился по сравнению с годом ранее на 8% до 7,3 миллиарда евро. По этому показателю DPD занимает в Европе среди международных курьерских компаний второе место. Концерн DPD доставил более 1,3 миллиарда посылок. Рекордным днем стало 26 ноября — Киберпонедельник — когда было доставлено 9 миллионов посылок.

Читайте также: