В прошлом году оборот DPD вырос на 12%

Исполнительный директор DPD Eesti Ремо Кирсс отметил, что росту, несомненно, способствовало мощное расширение сети доставки посылок и посылочных автоматов предприятия, а также предоставление новых удобных решений, хотя заметная часть роста обусловлена общим увеличением масштабов онлайн-торговли.

”Сейчас в Эстонии 8,2% покупок всех физических товаров совершается в Интернете, а еще год назад этот показатель составлял 7,6%, — отметил Кирсс. — Важную роль тут играют курьерские услуги, поскольку благодаря требовательности эстонских клиентов ключевое значение сегодня приобрели гибкая и удобная организация доставки посылок и создание дополнительных возможностей в решениях доставки. В этом контексте курьерским предприятиям, разумеется, сложно справляться с ростом и колебанием объемов, но это — наш бизнес, и создание соответствующих решений является частью повседневной работы”.

”Поскольку жители Эстонии — самые преданные в мире пользователи посылочных автоматов, в последнее время мы уделяли большое внимание именно расширению сети посылочных автоматов DPD. В прошлом году мы установили по всей стране 50 новых автоматов, и в этом году продолжим расширение своей сети”, — сказал Кирсс.

Исполнительный директор DPD добавил, что следом за масштабным расширением сети посылочных автоматов, число отправляемых в автоматы DPD посылок выросло в несколько раз, причем особенно активно автоматами пользуются жители островов. ”Действительно, имеется значительная потребность в уплотнении сети автоматов на островах — существующей недостаточно”, — прокомментировал Кирсс.