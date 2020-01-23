23.01.2020, 15:13

В прошлом году на транспортных средствах CityBee было совершено свыше 126 000 поездок


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В прошлом году на транспортных средствах CityBee было совершено свыше 126 000 поездок
Foto: CityBee

В рамках услуги проката транспортных средств CityBee, которая предоставляется в Эстонии с апреля 2019 года, в течение девяти месяцев прошлого года было совершено свыше 126 000 поездок. Всего было пройдено почти 896 000 километров, т. е. расстояние, составляющее 22 оборота вокруг земного шара, сообщает фирма.

Руководитель CityBee Eesti Бритта-Лийза Айт подчеркнула, что начало деятельности в Эстонии превзошло все ожидания предприятия. ”Нас приняли в Эстонии очень хорошо — это знак того, что услуга каршеринга необходима на рынке Эстонии. Количество пользователей легковых автомобилей и фургонов CityBee увеличивается с каждым днём”, — сказала Айт.

Всего по состоянию на конец 2019 года в Эстонии зарегистрировались пользователями услуги CityBee свыше 60 000 человек. Регулярно, т. е. еженедельно, услугой пользуются свыше 11 000 человек, большинство из которых являются пользователями легковых автомобилей.

Бритта-Лийза Айт отметила, что как легковыми автомобилями, так и фургонами пользуются чаще всего мужчины в возрасте 30–35 лет (в случае с легковыми автомобилям — 22,3 %, в случае с фургонами — 26,6 %). Однако легковыми автомобилями пользуются часто также и те, кому 25–30 лет (20,7 %) и 40–55 лет (19 %). ”Наибольшей неожиданностью в Эстонии стала большая доля пользователей в возрасте 40–55 лет, что ясно отличает нашу страну от остальных государств Балтии, где услугой пользуются всё-таки пользователи помоложе”, — добавила Айт. В случае с фургонами также выделяются пользователи в возрасте 40–55 лет, которые составляют целую четверть от всего количества пользователей.

Особо выделяются в статистике пользователи электрических самокатов, которые были доступны в Таллинне до октября. Больше всего среди пользователей самокатов мужчин в возрасте 25–30 лет (26,3 %) и 30–35 лет (24,9 %). Заметно реже пользовались самокатами те, кто старше 40 лет.

В течение девяти месяцев прошлого года на транспортных средствах CityBee было совершено свыше 126 000 поездок и было пройдено 896 000 километров. ”Наибольшую долю среди этих поездок сформировали поездки на электрических самокатах — свыше 81 000 поездок, но быстро увеличивалась также и доля поездок на легковых автомобилях в рамках услуги, появившейся на рынке три месяца назад. В течение двух месяцев на легковых автомобилях было совершено почти 40 000 поездок”, — пояснила Айт. Хотя на электрических самокатах было совершено больше поездок, наибольшее расстояние пройдено на легковых автомобилях и фургонах.

Руководитель CityBee Eesti рассказала, что в среднем легковой автомобиль арендуют на 72 минуты, в течение которых автомобиль проезжает около 11 километров. В то время как фургоны арендуют в среднем на четыре часа, в течение которых пробег составляет 42 километра.

”На основе статистики можем сделать ясный вывод, что легковые автомобили арендуют для повседневной деятельности, например для поездки на работу, в магазин или в гости. А фургоны используют для длительных перевозок”, — сказала Айт. Она добавила, что по сравнению с остальными странами Балтии в Эстонии поездки продолжительнее, чем в Литве, но короче, чем в Латвии.

Айт подчеркнула, что, на первый взгляд, километраж поездок и пройденного расстояния может показаться большим, поэтому может возникнуть вопрос, как услуга уменьшает плотность движения и загрязнение окружающей среды.

”Средний возраст автомобиля пользователей Эстонии составляет 14 лет. Эти автомобили имеют зачастую устаревшую технологию с повышенным воздействием на окружающую среду по сравнению с новыми транспортными средствами. Все автомобили CityBee находятся в эксплуатации максимум год, т. е. они произведены по новейшей технологии, а также мы уже ввели в эксплуатацию гибридные автомобили, и их будет ещё больше”, — сказала Айт.

Кроме того, Айт добавила, что, хотя жителям Эстонии нравится владеть своим автомобилем, она верит, что когда на улицах достаточно много автомобилей для каршеринга, которыми можно пользоваться именно тогда, когда они нужны, то есть надежда, что по крайней мере у людей, живущих в центре города, больше не возникнет такого сильного желания купить себе личный автомобиль, и благодаря этому уменьшится плотность движения.

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