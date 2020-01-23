В прошлом году на транспортных средствах CityBee было совершено свыше 126 000 поездок

Особо выделяются в статистике пользователи электрических самокатов, которые были доступны в Таллинне до октября. Больше всего среди пользователей самокатов мужчин в возрасте 25–30 лет (26,3 %) и 30–35 лет (24,9 %). Заметно реже пользовались самокатами те, кто старше 40 лет.

В течение девяти месяцев прошлого года на транспортных средствах CityBee было совершено свыше 126 000 поездок и было пройдено 896 000 километров. ”Наибольшую долю среди этих поездок сформировали поездки на электрических самокатах — свыше 81 000 поездок, но быстро увеличивалась также и доля поездок на легковых автомобилях в рамках услуги, появившейся на рынке три месяца назад. В течение двух месяцев на легковых автомобилях было совершено почти 40 000 поездок”, — пояснила Айт. Хотя на электрических самокатах было совершено больше поездок, наибольшее расстояние пройдено на легковых автомобилях и фургонах.

Руководитель CityBee Eesti рассказала, что в среднем легковой автомобиль арендуют на 72 минуты, в течение которых автомобиль проезжает около 11 километров. В то время как фургоны арендуют в среднем на четыре часа, в течение которых пробег составляет 42 километра.

”На основе статистики можем сделать ясный вывод, что легковые автомобили арендуют для повседневной деятельности, например для поездки на работу, в магазин или в гости. А фургоны используют для длительных перевозок”, — сказала Айт. Она добавила, что по сравнению с остальными странами Балтии в Эстонии поездки продолжительнее, чем в Литве, но короче, чем в Латвии.

Айт подчеркнула, что, на первый взгляд, километраж поездок и пройденного расстояния может показаться большим, поэтому может возникнуть вопрос, как услуга уменьшает плотность движения и загрязнение окружающей среды.

”Средний возраст автомобиля пользователей Эстонии составляет 14 лет. Эти автомобили имеют зачастую устаревшую технологию с повышенным воздействием на окружающую среду по сравнению с новыми транспортными средствами. Все автомобили CityBee находятся в эксплуатации максимум год, т. е. они произведены по новейшей технологии, а также мы уже ввели в эксплуатацию гибридные автомобили, и их будет ещё больше”, — сказала Айт.