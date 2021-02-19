В прошлом году концерн Ekspress Grupp увеличил цифровой доход и прибыльность

В 2020 году консолидированный доход от продаж Ekspress Group за 12 месяцев снизился на 6% по сравнению с предыдущим годом и составил 63,2 миллиона евро. Снижение оборота в основном связано с влиянием чрезвычайного положения во втором квартале и сокращением в течение года дохода в сегменте полиграфических услуг.

В то же время концерн продолжил наращивать цифровой доход, который на конец декабря уже составлял 49% общего оборота и 71% оборота медиасегмента. Количество цифровых подписок на публикации Ekspress Grupp в странах Балтии в 2020 году увеличилось на 73% и в конце декабря превысило 81 тысячу.

Председатель правления AS Ekspress Grupp Мари-Лийз Рюйтсалу отметила, что 2020 год стал для компании поворотным с точки зрения роста цифровых подписок на всех рынках: ”Основными причинами увеличения числа подписок являются изменения взглядов и привычек людей, а также изменения и процессы, происходящие в обществе в целом. Плата за высококачественный цифровой контент на родном языке сегодня стала нормой. Изменения также были поддержаны общим фоном — распространение в социальных сетях ложных новостей и теорий заговора подчеркнуло важность для общества объективной журналистики”.

В прошлом году чистая прибыль концерна увеличилась на 80% до 2,5 миллионов евро. Прибыль до вычета процентов, износа и амортизации (EBITDA) в 2020 году составила 7 миллионов евро, что на 3% больше, чем в предыдущем году.

Поскольку масштабы вызванного коронавирусом кризиса в 2021 году еще неизвестны, правление концерна предлагает сохранить позиции ликвидности и не распределять прибыль за 2020 финансовый год, поскольку цель концерна — продолжить инвестиции в наращивание цифрового бизнеса.

AS Ekspress Grupp — ведущий в странах Балтии медиаконцерн, основная деятельность которого включает производство контента для онлайн-медии, публикацию газет и журналов, а также предоставление полиграфических услуг в Эстонии, Латвии и Литве. Концерн Ekspress Grupp начал деятельность в 1989 году, обеспечивает работой 1600 человек, владеет ведущими онлайн-порталами в странах Балтии и издает наиболее читаемые ежедневные и еженедельные газеты Эстонии, а также большинство самых популярных в Эстонии журналов.