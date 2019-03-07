В прошлом году Inbank получил рекордную прибыль

Важную роль в развитии Inbank сыграло приобретение литовского предприятия UAB Mokilizingas, оказывающего услуги потребительского финансирования. ”По сравнению с предыдущим годом продажи наших кредитных продуктов в Литве выросли в 1,9 раза и составили 103,5 миллиона евро. Кредитный портфель увеличился за тот же период более чем в 1,8 раза и достиг 89,3 миллиона евро. Всё это наглядно свидетельствует о том, что, став владельцами литовского предприятия, мы смогли не только наладить, но и успешно развить свою деятельность в Литве”, — отметил председатель правления Inbank.
Объем кредитного портфеля в Латвии увеличился в 1,4 раза — и теперь составляет около 20 миллионов евро. Продажи новым клиентам выросли примерно в два раза и достигли 16,4 миллиона евро.
Тем временем продажи в Польше выросли по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза — до 12,2 миллиона евро. ”Во втором полугодии наше польское подразделение обогнало по этому показателю латвийское, и только за один декабрь-месяц объем продаж в Польше превысил 2,3 миллиона евро”, — подчеркнул Я. Андресоо.
В нынешнем году самые большие надежды Inbank связаны именно с литовским и польским рынками. В Литве Inbank планирует открыть свой банковский филиал, а в Польше — увеличить объемы деятельности и выйти на текущую прибыль. ”На всех рынках мы ставим перед собой аналогичные задачи. Это разработка новых привлекательных решений финансирования и поддержка партнеров по разным каналам продаж”, — заявил Я. Андресоо.
В 2018 году Inbank продал свою 10-процентную долю в уставном капитале Coop Pank AS и 25,9% в Veriff OÜ. Эти сделки принесли Inbank незапланированную прибыль в размере 3,2 миллиона евро.
Основные финансовые показатели по состоянию на 31 декабря 2018 года
· Объем баланса: 318,0 миллиона евро
· Кредитный портфель: 225,6 миллиона евро
· Объем вкладов: 240,2 миллиона евро
· Прибыль: 9,3 миллиона евро
· Собственный капитал: 36,4 миллиона евро