В прошлом году Inbank получил рекордную прибыль

По сравнению с предыдущим годом консолидированная прибыль Inbank выросла на 25,3% и достигла 9,3 миллиона евро. Прибыль в Эстонии составила 8,2 миллиона евро, в Латвии — 1,4 миллиона евро и в Литве (за семь месяцев) — 1,3 миллиона евро. И только польское подразделение год закончило год с убытком в 1,9 миллиона евро. Объем баланса Inbank за отчетный период вырос со 126 до 318 миллионов евро.

Портфель вкладов Inbank увеличился за год на 153% — и его объем достиг к концу года 240,2 миллиона евро. Годовой рост кредитного портфеля составил 143%, объем — 225,6 миллиона евро. Общий объем продаж кредитных продуктов в Эстонии, Латвии, Литве и Польше достиг 204 миллионов евро — это на 60% больше, чем в 2017 году.

По мнению председателя правления Inbank Яна Андресоо, прошлый год прошел под знаком увеличения объемов деятельности и организационного роста. Банк выполнил поставленные цели на всех рынках.

”На фоне существенного увеличения объема баланса, роста портфелей кредитов и вкладов и расширения клиентской базы заметно улучшилось соотношение расходов и доходов, а также снизились расходы по кредитам. В Эстонии мы смогли увеличить свою рыночную долю на 3% — и теперь она составляет 16%. Кроме того, Inbank выдвинулся на второе место среди банков по потребительскому кредитованию”, — сообщил Я. Андресоо.