07.03.2019, 16:10

В прошлом году Inbank получил рекордную прибыль


rus.delfi.ee
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В прошлом году Inbank получил рекордную прибыль
Inbanki juhatuse esimees Jan AndresooFoto: Priit Simson

Прибыль Inbank за 2018 год достигла рекордных 9,3 миллиона евро, а совокупный объем портфелей кредитов и вкладов увеличился почти в 1,5 раза. На фоне повышения эффективности деятельности предприятия и качества кредитов произошло также существенное увеличение продаж на всех четырех региональных рынках, где действует Inbank.

По сравнению с предыдущим годом консолидированная прибыль Inbank выросла на 25,3% и достигла 9,3 миллиона евро. Прибыль в Эстонии составила 8,2 миллиона евро, в Латвии — 1,4 миллиона евро и в Литве (за семь месяцев) — 1,3 миллиона евро. И только польское подразделение год закончило год с убытком в 1,9 миллиона евро. Объем баланса Inbank за отчетный период вырос со 126 до 318 миллионов евро.

Портфель вкладов Inbank увеличился за год на 153% — и его объем достиг к концу года 240,2 миллиона евро. Годовой рост кредитного портфеля составил 143%, объем — 225,6 миллиона евро. Общий объем продаж кредитных продуктов в Эстонии, Латвии, Литве и Польше достиг 204 миллионов евро — это на 60% больше, чем в 2017 году.

По мнению председателя правления Inbank Яна Андресоо, прошлый год прошел под знаком увеличения объемов деятельности и организационного роста. Банк выполнил поставленные цели на всех рынках.

”На фоне существенного увеличения объема баланса, роста портфелей кредитов и вкладов и расширения клиентской базы заметно улучшилось соотношение расходов и доходов, а также снизились расходы по кредитам. В Эстонии мы смогли увеличить свою рыночную долю на 3% — и теперь она составляет 16%. Кроме того, Inbank выдвинулся на второе место среди банков по потребительскому кредитованию”, — сообщил Я. Андресоо.

Важную роль в развитии Inbank сыграло приобретение литовского предприятия UAB Mokilizingas, оказывающего услуги потребительского финансирования. ”По сравнению с предыдущим годом продажи наших кредитных продуктов в Литве выросли в 1,9 раза и составили 103,5 миллиона евро. Кредитный портфель увеличился за тот же период более чем в 1,8 раза и достиг 89,3 миллиона евро. Всё это наглядно свидетельствует о том, что, став владельцами литовского предприятия, мы смогли не только наладить, но и успешно развить свою деятельность в Литве”, — отметил председатель правления Inbank.

Объем кредитного портфеля в Латвии увеличился в 1,4 раза — и теперь составляет около 20 миллионов евро. Продажи новым клиентам выросли примерно в два раза и достигли 16,4 миллиона евро.

Тем временем продажи в Польше выросли по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза — до 12,2 миллиона евро. ”Во втором полугодии наше польское подразделение обогнало по этому показателю латвийское, и только за один декабрь-месяц объем продаж в Польше превысил 2,3 миллиона евро”, — подчеркнул Я. Андресоо.

В нынешнем году самые большие надежды Inbank связаны именно с литовским и польским рынками. В Литве Inbank планирует открыть свой банковский филиал, а в Польше — увеличить объемы деятельности и выйти на текущую прибыль. ”На всех рынках мы ставим перед собой аналогичные задачи. Это разработка новых привлекательных решений финансирования и поддержка партнеров по разным каналам продаж”, — заявил Я. Андресоо.

В 2018 году Inbank продал свою 10-процентную долю в уставном капитале Coop Pank AS и 25,9% в Veriff OÜ. Эти сделки принесли Inbank незапланированную прибыль в размере 3,2 миллиона евро.

Основные финансовые показатели по состоянию на 31 декабря 2018 года

· Объем баланса: 318,0 миллиона евро

· Кредитный портфель: 225,6 миллиона евро

· Объем вкладов: 240,2 миллиона евро

· Прибыль: 9,3 миллиона евро

· Собственный капитал: 36,4 миллиона евро

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