В прошлом году эстонские банки закрыли фирмам 53 000 счетов

Согласно статистике, имеющейся у Банка Эстонии, в прошлом году эстонские банки закрыли юридическим лицам 53 000 счетов, сообщают "Деловые Ведомости".
Пресс-служба Банка Эстонии сообщила ДВ, что раз в год спрашивает у коммерческих банков, сколько счетов было закрыто и по каким причинам.
В период с 2015 по 2018 года ежегодно закрывалось 228 000 счетов, и отклонялось в среднем 3 100 заявлений на открытие счета.
Коммерческие банки назвали следующие причины закрытия счетов юридических лиц:
- Желание самого клиента прекратить клиентские отношения, а также закрытие пассивных счетов (фирмы, удаленные из коммерческого регистра; ситуации, когда на протяжении долгого времени на счету ничего не происходит).
- Повторное пренебрежение требованием обновить данные клиента;
- Несоответствие клиента новой клиентской стратегии банка.
Не поверите: манипуляции с лотками для яиц
6 веских причин отказаться от душевой кабины
Участник вечеринки Диденко раскрыл страшную правду о произошедшем
Кипяток вместо нефти: факты о термальных источниках в Кындыге