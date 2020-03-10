В прошлом году эстонские банки закрыли фирмам 53 000 счетов

Пресс-служба Банка Эстонии сообщила ДВ, что раз в год спрашивает у коммерческих банков, сколько счетов было закрыто и по каким причинам.

В период с 2015 по 2018 года ежегодно закрывалось 228 000 счетов, и отклонялось в среднем 3 100 заявлений на открытие счета.

Коммерческие банки назвали следующие причины закрытия счетов юридических лиц:

- Желание самого клиента прекратить клиентские отношения, а также закрытие пассивных счетов (фирмы, удаленные из коммерческого регистра; ситуации, когда на протяжении долгого времени на счету ничего не происходит).

- Повторное пренебрежение требованием обновить данные клиента;

- Несоответствие клиента новой клиентской стратегии банка.