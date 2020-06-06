В прошлом году Больничная касса потребовала от медицинских учреждений возврат почти полмиллиона евро

Больничная касса оплачивает лечебные счета, представленные оказателям медицинских услуг за предоставленные пациентам услуги по лечению. В то же время, согласно законодательству, Больничная касса обладает и правами, и обязательствами по проверке правомочности и корректности выплаченных компенсаций и оплаченных лечебных счетов, предоставленных медицинскими учреждениями за оказанные застрахованным лицам медицинские услуги.

”Контроль над использованием средств медицинского страхования является частью ежедневной работы Больничной кассы, как одной из главных организаций, финансирующих все здравоохранение Эстонии. Для выполнения данной цели Больничная касса использует различные контрольные механизмы и постоянно ведет работу по контролю в рамках своих обязанностей и компетенции”, — подтвердила Майви Парв, член Правления Больничной кассы.

В арсенале Больничной кассы есть разные методы проведения проверок

Медицинские счета, листы нетрудоспособности и рецепты проходят при их получении автоматические проверки для предотвращения и выявления прежде всего более простых ошибок — например, неправильно составленный медицинский счет, неправильный код медицинской услуги или чрезмерное количество медицинских услуг на одном лечебном счете, неверный вид листа нетрудоспособности, количество выписанных рецептов и другие подобные ошибки.

Больничная касса также постоянно выполняет текущие (стандартные) запросы и анализ информации из базы данных лечебных счетов, чтобы оценить точность и достоверность данных, представленных в лечебных счетах. В ходе таких проверок Больничная касса проверяет, действительно ли было обосновано предоставление льготных рецептов, листов нетрудоспособности, а также счетов за медицинские услуги. Наиболее часто встречающейся причиной возвратных требований, которые Больничная касса предоставляет медицинским учреждениям на основании стандартных выборок из базы данных, были продублированные лечебные счета. На основании стандартных выборок из базы данных в 2019 году Больничная касса проверила почти 16 000 лечебных счетов. Было выявлено, что почти 3500 из них были предоставлены Больничной кассе необоснованно. Больничная касса выставила таким медицинским учреждениям возвратные требования на общую сумму почти 250 000 евро.