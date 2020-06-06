В прошлом году Больничная касса потребовала от медицинских учреждений возврат почти полмиллиона евро

Чтобы поддержать уровень качества оказываемых медицинских услуг, Больничная касса также проводит целевые проверки, в ходе которых сравнивается соответствие данных лечебного счета данным истории болезни пациента. Также мы проверяем, представлены ли в медицинском счете услуги, предоставленные пациенту согласно данным медицинской документации, и было ли это обоснованным с медицинской точки зрения. ”Целевые проверки являются эффективным методом контроля Больничной кассы, который может использоваться для обнаружения возможных ошибок и мошенничества со стороны медицинского учреждения. Целевой контроль счетов может быть проведен, например, из-за обнаруженных высоких затрат на лечение или из-за того, что люди недовольны услугами медицинского обслуживания и ее качеством. Целевые проверки также проводятся в наиболее важных областях здравоохранения, например, в этом году Больничная касса проверит использование дополнительных денег, выделенных медицинским учреждениям из-за чрезвычайной ситуации, вызванной коронавирусом, включая срок действия листов нетрудоспособности и обоснованность удаленных приемов”, — пояснила Парв. В прошлом году Больничная касса при помощи целевых выборок провела проверку почти 3200 медицинских документов (лечебные счета, листы нетрудоспособности, рецепты, истории болезни, медицинские карты). Ошибки были выявлены в четверти проверенных материалов, и Больничная касса предъявила медицинским учреждениям возвратные требования на общую сумму 164 300 евро.
Больничная касса также регулярно проверяет, выполняют ли ее договорные партнеры условия заключенных договоров. По словам Парв, доверенные врачи Больничной кассы проверяют выполнение условий, оговоренных в договоре, а также лечебные счета, представленные медицинским учреждением к оплате, и доступность лечения. Доверенные врачи также отслеживают информацию об медицинских услугах на интернет-сайте медицинского учреждения и сравнивают эти данные с данными реестра Департамента здравоохранению и дигитальными данными информационной системы здравоохранения. На основании жалоб, поступивших от людей, доверенные врачи время от времени проводят инспекцию договорных партнеров на месте, в самом медицинском учреждении. ”Во время проверки доверенный врач проверяет организацию работы медицинского учреждения и доступность медицинских услуг, следя за тем, чтобы медицинское учреждение было открыто в согласованное время, а список цен платных услуг и информация о плате за посещение находились на видном для пациента месте. При этом также проверяется, имеется ли в медицинском учреждении возможность предварительной регистрации на прием, порядок поддержания порядка в очереди на лечение и т.д. Также проверяется, была ли информация об услугах, предоставленных пациенту, передана в информационную систему здравоохранения”, — добавила Парв.
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