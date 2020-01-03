В прошлом году аэродром в Кихну обслужил двух пассажиров

В прошлом году количество авиапассажиров на острове Кихну резко уменьшилось после того, как между островом и материком начал курсировать паром Kihnu Virve, сказала пресс-секретарь Таллиннского аэропорта Маргот Холтс.
В прошлом году на острове было совершено 17 полетов, в ходе которых было перевезено два пассажира.
"Сейчас на аэродроме Кинхну приземляются преимущественно частные рейсы и при необходимости медицинские. В случае с частными рейсами, когда в самолете находится 1-4 человек, зачастую находящихся на борту людей причисляют к экипажу”, — отметила она.
В 2018 году в Кихну было совершено 24 полета, в результате которых был перевезен 41 пассажир.
Что касается Рухну, то здесь количество пассажиров остается стабильным. Закупщиком авиауслуги является местное самоуправление. В прошлом году было перевезено 1446 пассажиров против 1345 в позапрошлом году.
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