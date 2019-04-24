В продажу поступила Coca-Cola со вкусом персика, не содержащая сахара
Компания Coca-Cola вывела на рынок очередной новый напиток — Coca-Cola Zero со вкусом персика, который уже доступен на прилавках магазинов.
Компания Coca-Cola вывела на рынок очередной новый напиток — Coca-Cola Zero со вкусом персика, который уже доступен на прилавках магазинов.
”Coca-Cola постоянно занимается развитием существующих и новых продуктов, также мы предлагаем потребителю новые интересные вкусы.
В настоящее время в развитии своей продукции мы сфокусированы на снижении содержания сахара в уже производимых напитках и выведении на рынок новых не содержащих сахара напитков. Мы планируем и в дальнейшем помимо традиционных напитков выпускать напитки с разными новыми вкусами”, — сказала руководитель по связям с общественностью Coca-Cola в странах Балтии Неле Нормак.
Coca-Cola со вкусом персика можно приобрести в бутылках емкостью 0,5 и 1,5л.
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