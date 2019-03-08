В продаже уже сегодня: новый смартфон Samsung Galaxy S10 поступил в эстонские магазины

”Galaxy S10 знаменует десять лет с момента выпуска первого устройства серии S, и интерес к юбилейной модели очень высок — например в предварительной продаже люди разместили вдвое больше заказов, чем в прошлом году, — рассказал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма. — Учитывая, что телефоны сегодня очень активно используют для фотографирования и просмотра видео, в сравнении с прошлыми моделями S10 обладает рядом важных улучшений: например, системой камер, получившей от портала DxOMark звание лучшей в мире, и экраном, признанным DisplayMate лучшим в мире телефонным экраном”.

Также под экраном телефона размещен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, позволяющий с удобством разблокировать устройство. Смартфон обладает и функцией Wireless PowerShare, при помощи которой от задней стенки устройства можно без проводов заряжать, например, другой телефон или поддерживающие беспроводную зарядку смарт-часы или наушники.

”Это полезная функция, например, в поездке: вместо трех зарядных устройств теперь с собой можно брать одно — для телефона, и подзаряжать наушники и смарт-часы от его задней стенки”, — пояснил Аасма.

Новые телефоны Galaxy S10 продаются в Эстонии в трех цветовых решениях: сияющий белый, сияющий черный и сияющий зеленый. Объем памяти можно выбрать от 128 ГБ до 1 ТБ в модели S10+.

Компания Samsung представила смартфон Galaxy S10 20 февраля. В Эстонии на рынок вышли три модели: Galaxy S10+, Galaxy S10 и Galaxy S10e.