В продаже появились первые в Эстонии телефоны с поддержкой звонков VoWiFi

Эта возможность появилась благодаря обновлению программного обеспечения моделей Samsung серии Galaxy S9 в апреле этого года.

По словам директора по технологиям Telia Eesti Калле Арула, это событие знаменует собой новый этап развития мобильной связи на рынке Эстонии, поскольку теперь люди могут реально начать пользоваться технологией VoWiFi.

”На сегодняшний день в сети Telia зарегистрированы несколько тысяч пользователей телефонов Samsung серии Galaxy S9, у которых отныне появилась возможность начать пользоваться новой услугой. Первые клиенты уже активировали VoWiFi на своих устройствах и пользуются новой услугой связи”, — сказал Арула.

Директор по технологиям Telia заверил, что решение VoWiFi постепенно станет доступным и другим клиентам Telia в соответствии с обновлениями программного обеспечения их телефонов. В ближайшее время это должно коснуться моделей Huawei Mate 20 Pro и Samsung Galaxy S10, а чуть позднее выбор моделей смартфонов с поддержкой VoWiFi расширится.

”Прошлогодний флагман Samsung — модель Galaxy S9 и его больший вариант Galaxy S9+ завоевали огромную популярность в Эстонии. Мы очень рады, что новаторской услугой звонков VoWiFi сразу смогут воспользоваться множество клиентов. Именно Эстония оказывается в числе тех, кто внедряет новые технологии. Например, поддержка услуги e-SIM, которой можно пользоваться в смарт-часах. Цель Samsung — занимать позицию в авангарде технологического мира, предлагая пользователям устройства и решения, которые делают их жизнь удобнее. Звонки VoWiFi — как раз такое решение”, — сказал руководитель мобильного дивизиона Samsung Eesti Антти Аасма.