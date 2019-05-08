В продаже появились первые в Эстонии телефоны с поддержкой звонков VoWiFi
Samsung Galaxy S9 и S9+ стали первыми смартфонами, поддерживающими звонки VoWiFi в эстонской сети Telia, то есть позволяющие звонить в сети WiFi.
Samsung Galaxy S9 и S9+ стали первыми смартфонами, поддерживающими звонки VoWiFi в эстонской сети Telia, то есть позволяющие звонить в сети WiFi.
Эта возможность появилась благодаря обновлению программного обеспечения моделей Samsung серии Galaxy S9 в апреле этого года.
По словам директора по технологиям Telia Eesti Калле Арула, это событие знаменует собой новый этап развития мобильной связи на рынке Эстонии, поскольку теперь люди могут реально начать пользоваться технологией VoWiFi.
”На сегодняшний день в сети Telia зарегистрированы несколько тысяч пользователей телефонов Samsung серии Galaxy S9, у которых отныне появилась возможность начать пользоваться новой услугой. Первые клиенты уже активировали VoWiFi на своих устройствах и пользуются новой услугой связи”, — сказал Арула.
Директор по технологиям Telia заверил, что решение VoWiFi постепенно станет доступным и другим клиентам Telia в соответствии с обновлениями программного обеспечения их телефонов. В ближайшее время это должно коснуться моделей Huawei Mate 20 Pro и Samsung Galaxy S10, а чуть позднее выбор моделей смартфонов с поддержкой VoWiFi расширится.
”Прошлогодний флагман Samsung — модель Galaxy S9 и его больший вариант Galaxy S9+ завоевали огромную популярность в Эстонии. Мы очень рады, что новаторской услугой звонков VoWiFi сразу смогут воспользоваться множество клиентов. Именно Эстония оказывается в числе тех, кто внедряет новые технологии. Например, поддержка услуги e-SIM, которой можно пользоваться в смарт-часах. Цель Samsung — занимать позицию в авангарде технологического мира, предлагая пользователям устройства и решения, которые делают их жизнь удобнее. Звонки VoWiFi — как раз такое решение”, — сказал руководитель мобильного дивизиона Samsung Eesti Антти Аасма.
VoWifi позволяет пользователю смартфона звонить по беспроводному интернету, то есть в сети WiFi, расширяя таким образом зону покрытия мобильной связи и в определенных случаях повышая качество связи во внутренних помещениях.
Telia — единственный в Эстонии оператор, уже с 2016 года предлагающий услугу VoLTE, т.е. звонки в сети 4G. VoWiFi считается существенным дополнением к услуге. По принципу своей работы VoWiFi — продолжение 4G-звонков: например, если в здании недостаточно сильная мобильная связь для звонков VoLTE, телефон выбирает для звонка доступную сеть WiFi. При выходе из зоны действия WiFi звонок переводится в мобильную сеть 4G.
Калле Арула добавил, что, несмотря на тот факт, что на данный момент более 99% территории Эстонии покрыто мобильной сетью, все же есть определенные зоны, где сигнал слабый и телефон, не обладающий высокой чувствительностью, не может его поймать. В этом случае обычно помогает 4G-роутер с хорошей антенной, которая создает сеть Wi-Fi в доме. Обычно WiFi-сеть распространяется на здание и выходит за его пределы, тем самым дополняя покрытие мобильной сетью.
Чтобы звонить в сети WiFi, у пользователя должен быть смартфон с поддержкой VoWiFi, в котором установлено самое свежее программное обеспечение производителя и активированы услуги звонков Telia VoLTE и VoWiFi. Наличие поддержки WiFi-звонков в ПО телефона можно, проверив, есть ли в настройках звонков иконка включения и отключения WiFi-звонков.
Подключение услуги Telia VoWiFi ничего отдельно не стоит. Telia не выделяет звонки VoWiFi в отдельную категорию мобильных звонков, их оплата производится по тому же принципу, что и оплата обычных мобильных звонков, в соответствии с условиями выбранного клиентом пакета.
Доля звонков VoLTE, то есть звонков 4G в сети Telia превышает треть от общего количества мобильных звонков. На сегодняшний день услугой VoLTE пользуются 200 000 клиентов.
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