02.08.2019, 07:56

В Prisma будут продавать холодильники, стиральные машины и телевизоры

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rus.delfi.ee
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В Prisma будут продавать холодильники, стиральные машины и телевизоры
Praegu kohviaparaadid, peagi pesumasinad – Prisma Peremarketi Eesti juhtide Jussi Nummelini (vasakul) ja Teemu Kilpiä sõnutsi saab varsti ühes toidukraamiga soetada poest ka külmiku.Foto: Madis Veltman

Prisma Peremarket намерена расширить свой магазин в Rocca al Mare до размеров футбольного поля, пишет Ärileht.

Площадь магазина после расширения вырастет на 2500 м2 до 12 500 м2. При этом будет существенно расширен и обновлен ассортимент, который пополнится, например, крупной бытовой техникой (от холодильников и стиральных машин до телевизоров). Также расширятся отделы строительных, ремонтных и садовых товаров. Обновлены будут отдела овощей и фруктов, хлебо-булочных изделий, а также инфостол.

Расширение планируется завершить к ноябрю этого года.

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