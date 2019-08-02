В Prisma будут продавать холодильники, стиральные машины и телевизоры

Площадь магазина после расширения вырастет на 2500 м2 до 12 500 м2. При этом будет существенно расширен и обновлен ассортимент, который пополнится, например, крупной бытовой техникой (от холодильников и стиральных машин до телевизоров). Также расширятся отделы строительных, ремонтных и садовых товаров. Обновлены будут отдела овощей и фруктов, хлебо-булочных изделий, а также инфостол.

Расширение планируется завершить к ноябрю этого года.