В приложении Bolt теперь можно заказать новую категорию автомобилей — Electric

"Мы стремимся подходить к развитию нашей деятельности с точки зрения экологии. Появление новой категории электомобилей — это шаг по направлению к созданию более зеленой городской среды, поскольку электрические двигатели не загрязняют воздух и не вызывают шумового загрязнения. Для пассажиров использование электромобилей означает значительный выигрыш во времени, поскольку все электромобили могут передвигаться в Таллинне по полосам общественного транспорта. Это особенно актуально в утренние и вечерние часы пик”, — говорит исполнительный директор Bolt в Эстонии Алексей Колесников.

В категории электромобилей можно найти, например, Nissan Leaf или Tesla. В этой категории представлены новые машины, средний возраст автомобилей до 4 лет. Стартовая цена поездки в этой категории 2,50 евро, стоимость километра 50 сентов и стоимость ожидания 20 сентов за минуту. Минимальная стоимость поездки — 3,50 евро.

Таллинн станет вторым городом в Эстонии, где появилась категория электромобилей. Впервые в Эстонии категория электромобилей появилась в Тарту, в июле 2017 года.