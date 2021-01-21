В предвкушении прихода Lidl на эстонский рынок Prisma развязала настоящую ценовую войну

По словам регионального директора Prisma Eesti Теэму Килпия, конкуренция в розничной торговле усиливается — это отсылка к приходу немецкой торговой сети Lidl на эстонский рынок.

По словам регионального директора, Prisma впредь планирует быть ценовым лидером в Эстонии.

Килпия говорит, что цель новой стратегии — дать потребителям чувство уверенности, так как финансовое состояние многих семей ухудшил коронакризис, а на еду уходит все большая доля доходов. Поэтому магазин решил понизить цены на сотни товаров и гарантировать скидки в каждой группе товаров.

Поэтому товары выбирали исходя из того, чтобы снижение цен на них повлияло как можно более конкретно на потребительскую корзину, а также с уклоном на эстонскую продукцию.

Но как Prisma смогла позволить себе это с финансовой точки зрения? Килпия отвечает, что торговая сеть оптимизировала расходы, сократив бюджет на маркетинг, а также якобы доплачивает за снижение цен часть из своего кармана.

Конкурентов широкий жест не испугал



По словам руководителя по маркетингу Maxima Eesti Тийи Шапель, каждая торговая сеть может назвать себя дешевой, но Maxima знает, что именно она является для клиентов самой дешевой и предлагает низкую цену и на местную продукцию.

Шапель подчеркивает, что Maxima гарантирует в каждой категории продуктов постоянно самые дешевые товары, а в магазинах торговой сети можно собрать самую дешевую продуктовую корзину. В магазинах Maxima всего 500 товаров с соответствующей отметкой, при покупке которых клиент может быть уверен, что покупает самый дешевые товар на рынке.

Шапель подчеркивает, что в ноябре прошлого года Maxima понизила цены на тысячи товаров повседневного пользования — не на время скидочной кампании, а на постоянной основе. По ее словам, это сэкономит их покупателям в год примерно два миллиона евро.

Менеджер по закупкам Rimi Марис Раннус отметила, что такое массовое понижение цен, как сделала Prisma, сейчас в Эстонии уже обыденная вещь.

С сегодняшнего дня проект самой низкой цены запускает и Rimi. В рамках программы "Лучшая цена каждый день" было выбрано 300 товаров, цена которых будет контролироваться, чтобы они продавались по самой низкой цене в своей категории.