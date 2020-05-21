В представительствах Telia можно платить с помощью mTasku

В mTasku можно добавить все свои банковские и клиентские карты. При оплате покупки или услуги нужно лишь будет выбрать, какую банковскую карту вы хотите для этого использовать.

Для оплаты с помощью мобильного кошелька нужно открыть приложение mTasku в своем смартфоне и сканировать QR-код. После этого в mTasku автоматически открывается банковская карта, и клиент подтверждает транзакцию одним нажатием кнопки. Вы также можете оплачивать покупки в представительствах Telia с помощью mTasku, пользуясь технологией NFC (бесконтактных платежей): для этого Вам необходимо разблокировать телефон и прикоснуться им к NFC-отметке ”mTasku”.

Платежи с помощью mTasku безопасны и удобны — не нужно постоянно носить с собой кошелек с множеством банковских и клиентских карт.

Кроме того, по сравнению с обычным кошельком, мобильным кошельком практически невозможно воспользоваться посторонним лицам. В дополнение к экранному паролю, mTasku персонализирован, а для совершения крупных транзакций нужно ввести пароль и подтвердить покупку сканированием отпечатка пальца. Поэтому для оплаты недостаточно просто провести телефоном, и по соображениям безопасности транзакция совершается, когда пользователь разблокирует телефон.

Данные банковских карт, добавленных в mTasku, хранятся в надежно защищенном хранилище платежного процессора LHV Pank. Все транзакции mTasku зашифрованы и видны только владельцу мобильного кошелька.

Число пользователей mTasku достигло почти 90 000 человек, их с каждым днем становится все больше. Постоянно растет и количество различных поставщиков услуг и магазинов, где можно использовать mTasku. В числе крупнейших партнеров сегодня Selver, Comarket, Solaris, заправочные станции и мини-маркеты Alexela и т.д.

Следующий шаг для Telia — разработка метода использования mTasku при совершении покупок в интернет-магазине и для оплаты счетов Telia.

Бесплатное приложение mTasku можно скачать в свой телефон в Google Play или App Store.