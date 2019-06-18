В преддверии Яанова дня все магазины Prisma будут работать круглосуточно

Помимо магазинов Prisma в Сикупилли, Мустамяэ и Ласнамяэ, а также Sõbra Prisma в Тарту, которые уже сейчас обслуживают клиентов круглосуточно, перед Яановым днем круглые сутки будут открыты магазины Prisma в Кристийне и Рокка-аль-Маре, а также Annelinna Prisma в Тарту и гипермаркет в Нарве.

По словам исполнительного директора Prisma Peremarket AS Юсси Нуммелина, в плане популярности круглосуточный режим работы магазинов Prisma в предрождественский период превзошел все ожидания, а летом люди еще больше легки на подъем, совершая покупки в поздние часы.

”В настоящее время в круглосуточном режиме работает половина наших магазинов, и мы видим, что ночных покупателей хватает, так что перед Яановым днем мы хотим предоставить нашим клиентам в трех городах возможность совершать покупки именно в то время, которое им подходит, — сказал Нуммелин. — В ассортименте гипермаркетов Prisma свыше 60 000 наименований товаров, среди которых найдется всё, что нужно для празднования Яанова дня, будь то, например, новый гриль или принадлежности для него, продукты или средства от насекомых, причем, всё это по неизменно выгодным ценам”.