В преддверии Яанова дня все магазины Prisma будут работать круглосуточно

С 20 по 23 июня все расположенные в Таллинне, Тарту и Нарве гипермаркеты Prisma будут работать круглосуточно, чтобы предоставить людям возможность совершить покупки к празднику в подходящее для них время, значится в пресс-релизе.
Помимо магазинов Prisma в Сикупилли, Мустамяэ и Ласнамяэ, а также Sõbra Prisma в Тарту, которые уже сейчас обслуживают клиентов круглосуточно, перед Яановым днем круглые сутки будут открыты магазины Prisma в Кристийне и Рокка-аль-Маре, а также Annelinna Prisma в Тарту и гипермаркет в Нарве.
По словам исполнительного директора Prisma Peremarket AS Юсси Нуммелина, в плане популярности круглосуточный режим работы магазинов Prisma в предрождественский период превзошел все ожидания, а летом люди еще больше легки на подъем, совершая покупки в поздние часы.
”В настоящее время в круглосуточном режиме работает половина наших магазинов, и мы видим, что ночных покупателей хватает, так что перед Яановым днем мы хотим предоставить нашим клиентам в трех городах возможность совершать покупки именно в то время, которое им подходит, — сказал Нуммелин. — В ассортименте гипермаркетов Prisma свыше 60 000 наименований товаров, среди которых найдется всё, что нужно для празднования Яанова дня, будь то, например, новый гриль или принадлежности для него, продукты или средства от насекомых, причем, всё это по неизменно выгодным ценам”.
Самым популярным магазином Prisma, работающим в режиме 24/7, на сегодняшний день является Prisma в Сикупилли, но и Prisma, расположенная в Тарту на улице Сыбра, тоже завоевывает симпатии всё большего числа клиентов. Значительная доля посетителей приходит в круглосуточно открытые гипермаркеты Prisma по выходным.
”Prisma продолжит предлагать своим клиентам широкий ассортимент товаров по неизменно выгодным ценам в круглосуточном режиме. У работников тоже возникают вопросы, связанные с работой в ночное время, но всё больше появляется ценящих гибкий рабочий график и разнообразие работы в сфере торговли”, — подтвердил Нуммелин.
В 2018 году таллиннские магазины Prisma, расположенные в Сикупилли, Мустамяэ и Ласнамяэ, начали работать круглосуточно, а накануне Рождества того же года в течение трех дней в круглосуточном режиме были открыты все 8 магазинов Prisma. С апреля этого года помимо трех магазинов в Таллинне круглосуточно и семь дней в неделю начал работать и Sõbra Prisma, расположенный в Тарту.
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