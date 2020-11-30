В правительстве решили выработать принципы поддержки крупных инвестиций. Как в Германии

”Во время пандемии коронавируса, ряд стран, в том числе, например, Германия, начали активно поддерживать предприятия, которые производят продукцию с высокой добавленной стоимостью, создают высокооплачиваемые рабочие места и вокруг которых возникают кластеры, способствующие развитию определенной отрасли промышленности, — сказал премьер-министр Юри Ратас. — Чтобы такие предприятия работали и в Эстонии, нам также нужно найти новые возможности, как лучше поддерживать их деятельность, делая это прозрачно и на основании четких принципов”.
Комиссия пришла к выводу, что для государства особенно важны наукоемкие проекты с высокой добавленной стоимостью, создающие рабочие места с конкурентоспособной зарплатой для населения Эстонии и способствующие развитию региона, в котором находится их производство.
Министр внешней торговли и информационных технологий получил задание разработать более точные принципы поддержки крупных инвестиция и представить их на кабинетном совещании правительства 3 декабря 2020 года.
Для справки:
Созданная распоряжением правительства от 13 апреля 2017 года правительственная комиссия по экономическому развитию должна способствовать развитию экономики Эстонии и повышению ее конкурентоспособности. Работой комиссии руководит премьер-министр.
Членами комиссии являются: министр внешней торговли и информационных технологий, министр образования и науки, министр юстиции, министр экономики и инфраструктуры, министр финансов, министр социальных дел и министр иностранных дел. Остальные министры участвуют в работе комиссии по приглашению премьер-министра в случае, если тема требует присутствия конкретного министра. Работу комиссии организует Государственная канцелярия.
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