В правительстве передумали: бары-рестораны планируют с определенного часа полностью закрывать
Поскольку запрет на ограничение продажи алкоголя не сработал, и в увеселительных заведениях можно было продолжать употреблять горячительное и после 24:00, то Министерству экономики было поручено разработать законопроект о запрете на употребление алкоголя. Но проанализировав ситуацию, правительство пришло к выводу, что проще закрывать бары и рестораны до утра, чтобы не тратить полицейские ресурсы на их проверку, передает rus.err.
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