02.11.2020, 20:43

В правительстве передумали: бары-рестораны планируют с определенного часа полностью закрывать

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Alkoholi serveeritakse vahel ka plasttopsist.
Alkoholi serveeritakse vahel ka plasttopsist.Foto: Anni Õnneleid

Поскольку запрет на ограничение продажи алкоголя не сработал, и в увеселительных заведениях можно было продолжать употреблять горячительное и после 24:00, то Министерству экономики было поручено разработать законопроект о запрете на употребление алкоголя. Но проанализировав ситуацию, правительство пришло к выводу, что проще закрывать бары и рестораны до утра, чтобы не тратить полицейские ресурсы на их проверку, передает rus.err.

"Если закрывать, то ясности будет больше и, конечно, ресурсов на проверку пойдет меньше. Так что полицейским останется больше времени на свою обычную работу", — сказал в интервью "Актуальной камере" министр экономики и коммуникаций Таави Аас (Центристская партия).

"Сейчас наши ограничения очень слабые в сравнении с другими государствами. Очень надеюсь, что это так и останется. Но, конечно, мы каждую неделю слушаем экспертов. И решение будем принимать по их советам", — отметил Аас.

Когда может быть введена эта мера? "Это зависит от положения в Эстонии. Сейчас наши ограничения очень слабые в сравнении с другими государствами. Очень надеюсь, что это так и останется. Но, конечно, мы каждую неделю слушаем экспертов. И решение будем принимать по их советам", — подчеркнул Аас.

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