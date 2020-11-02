В правительстве передумали: бары-рестораны планируют с определенного часа полностью закрывать

"Если закрывать, то ясности будет больше и, конечно, ресурсов на проверку пойдет меньше. Так что полицейским останется больше времени на свою обычную работу", — сказал в интервью "Актуальной камере" министр экономики и коммуникаций Таави Аас (Центристская партия).

"Сейчас наши ограничения очень слабые в сравнении с другими государствами. Очень надеюсь, что это так и останется. Но, конечно, мы каждую неделю слушаем экспертов. И решение будем принимать по их советам", — отметил Аас.

Когда может быть введена эта мера? "Это зависит от положения в Эстонии. Сейчас наши ограничения очень слабые в сравнении с другими государствами. Очень надеюсь, что это так и останется. Но, конечно, мы каждую неделю слушаем экспертов. И решение будем принимать по их советам", — подчеркнул Аас.

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