В правительстве передумали: бары-рестораны планируют с определенного часа полностью закрывать(9)
Поскольку запрет на ограничение продажи алкоголя не сработал, и в увеселительных заведениях можно было продолжать употреблять горячительное и после 24:00, то Министерству экономики было поручено разработать законопроект о запрете на употребление алкоголя. Но проанализировав ситуацию, правительство пришло к выводу, что проще закрывать бары и рестораны до утра, чтобы не тратить полицейские ресурсы на их проверку, передает rus.err.
"Идет расправа над людьми": открытое письмо Гармаша
Все дело в напитке: почему КОВИД "шарахается" от евреев
Как мгновенно отбелить белые полотенца?
Сравнение – что лучше взять PS5 или XBOX Series X?