В понедельник открывают бюро Налогово-таможенного департамента — декларацию можно подать до конца июня

Люди, которые не предоставили декларации о доходах, не должны спешить, потому что декларации на бумаге будут приниматься до конца июня. Также будет действовать возможность по предоставлению деклараций в веб-среде э-НТД.

В бюро обслуживания Налогово-таможенного департамента (НТД) действует правило 2 + 2, согласно которому в зале обслуживания может находиться столько клиентов, количество которых соответствует количеству сотрудников, обслуживающих их, а также во время ожидания в очереди на улице необходимо держаться от других людей на расстоянии по меньшей мере двух метров.

На столах бюро обслуживания установлены защитные ширмы, а клиентов просят дезинфицировать руки. Также во время обеда дезинфицируются служебные поверхности всех бюро, поэтому они закрыты с 12.00 до 12.30. ”Приоритетом НТД является сохранение здоровья своих клиентов и сотрудников. Следовательно, мы просим запастись терпением и не спешить в бюро обслуживания, а при появлении признаков болезни необходимо оставаться дома”, — сказала руководитель сферы обслуживания клиентов НТД Хели Кулламаа.

Также мы напоминаем, что бюро обслуживания НТД в Йыгева переехало на время строительства Государственного дома на новый адрес Айа 2, более подробная информация на домашней странице НТД.

С сегодняшнего дня таможенный пункт обслуживания Палдиски открыт по понедельникам, средам и пятницам, а свободные зоны Мууга и Силламяэ также открыты для ночного товарообмена. Обслуживание таможенных клиентов продолжается в таможенных пунктах обслуживания Силламяэ, Веозе и при аэропорте также, как и во время чрезвычайной ситуации.

По состоянию на 15 мая было представлено 723 000 деклараций о доходах, из которых 98% были представлены в электронном виде. Переплаченный подоходный налог был возвращён в размере 180 миллионов евро, к доплате назначено 50 миллионов евро.

Все электронные каналы и инфотелефоны НТД продолжают работать — открыты инфотелефоны: для частных клиентов 880 0811, для бизнес-клиентов 880 0812 для клиентов, нуждающихся в таможенной информации, 880 0814, и для клиентов, нуждающихся в информации о налоговых услугах в электронном виде 880 0815; а также имеется возможность написать по э-почте: eraklient@emta.ee, ariklient@emta.ee, tolliinfo@emta.ee или e-maks@emta.ee соответственно. Вопросы можно также задать посредством среды самообслуживания э-НТД (пункт меню ”Общение” или нижняя ссылка ”Отправляю письмо”).