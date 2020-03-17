В поездах Elron обслуживание пассажиров сведено к минимуму

Elron попросил у правительства разрешение работать без обслуживающего пассажиров персонала, и Департамент защиты потребителя и технического надзора одобрил соответствующее разрешение.

Работников по обслуживанию пассажиров попросили остаться дома, но на добровольной основе они могут продолжить свою работу.

Со вторника, 17 марта, временно закрывается касса на Балтийском вокзале и зал ожидания.

Пассажиров просят покупать проездной билет заранее на интернет-страничке elron.ee и затем валидировать право проезда в специальном устройстве.

Elron напоминает пассажирам, что отсутствие в поезде обслуживающего персонала не означает, что пассажир не должен покупать билет, потому что билетный контроль продолжит осуществлять Департамент шоссейных дорог.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!