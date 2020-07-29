В поездах Elron могут ввести доплату за провоз велосипедов

Как отмечает менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго, в час пик Elron старается отправлять более длинные поезда. Особенно тяжело летом в вагоне-С, куда должны помещаться велосипеды, коляски и домашние животные. Пока для велосипедов не нужны билеты, но Конго не исключает, что они могут появиться.

"Мы это обсуждали. На самом деле, так поступить было бы логичным. Все-таки поезд предназначен для перевозки людей. В один момент багажа в вагоне может стать так много, что люди туда не поместятся. Нужно что-то предпринимать", — отмечает Конго.