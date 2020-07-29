В поездах Elron могут ввести доплату за провоз велосипедов

В компании Elron утверждают, что после первой волны коронавируса пассажиров в поездах стало меньше, зато чаще стали брать с собой велосипеды. Не исключено, что уже в скором времени за провоз железных коней в поезде придется доплатить, пишет rus.err.
Как отмечает менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго, в час пик Elron старается отправлять более длинные поезда. Особенно тяжело летом в вагоне-С, куда должны помещаться велосипеды, коляски и домашние животные. Пока для велосипедов не нужны билеты, но Конго не исключает, что они могут появиться.
"Мы это обсуждали. На самом деле, так поступить было бы логичным. Все-таки поезд предназначен для перевозки людей. В один момент багажа в вагоне может стать так много, что люди туда не поместятся. Нужно что-то предпринимать", — отмечает Конго.
Змея напала на ребенка на набережной в Петербурге
Фанаты "Черного зеркала" не смогут оторвать глаз: список фильмов
"Пассажиры" в автомобиле Ефремова: наконец-то все прояснилось
Назван новый «виновник» смертельного ДТП при участии Ефремова