29.07.2020, 21:29

В поездах Elron могут ввести доплату за провоз велосипедов

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В поездах Elron могут ввести доплату за провоз велосипедов
Foto: Andres Putting

В компании Elron утверждают, что после первой волны коронавируса пассажиров в поездах стало меньше, зато чаще стали брать с собой велосипеды. Не исключено, что уже в скором времени за провоз железных коней в поезде придется доплатить, пишет rus.err.

Как отмечает менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго, в час пик Elron старается отправлять более длинные поезда. Особенно тяжело летом в вагоне-С, куда должны помещаться велосипеды, коляски и домашние животные. Пока для велосипедов не нужны билеты, но Конго не исключает, что они могут появиться.

"Мы это обсуждали. На самом деле, так поступить было бы логичным. Все-таки поезд предназначен для перевозки людей. В один момент багажа в вагоне может стать так много, что люди туда не поместятся. Нужно что-то предпринимать", — отмечает Конго.

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