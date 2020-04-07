В первый день работодатели запросили у Кассы по безработице компенсацию для более 10 тысяч работников

Всего предприятия запросили компенсацию более чем для 10 000 работников. Касса по безработице подтвердила, что сделает первые выплаты в течение пяти дней.

Отчет о поданных и удовлетворенных ходатайствах будет готов к следующей неделе, 13 апреля вместе с еженедельным обзором рынка труда. Данные о предприятиях будут обнародованы и на домашней странице Кассы по безработице.

Ходатайства могут подавать те работодатели, деятельность которых, исходя из обстоятельств чрезвычайного положения, значительно пострадала. Компенсация зарплаты предназначена для того, чтобы помочь работодателю пережить временные трудности, чтобы он не должен был сокращать работников или прекращать деятельность.

О компенсации заработной платы может ходатайствовать работодатель, который соответствует двум условиям из трех:

- оборот или доход в том месяце, за который подается ходатайство о компенсации, сократился по крайней мере на 30 процентов по сравнению с оборотом или доходом того же месяца прошлого года;

- работодатель не может дать работу в согласованном объеме по крайней мере 30 процентам работников;

- работодатель сократил по крайней мере 30 процентам работников заработную плату не менее чем на 30 процентов или до размера минимальной заработной платы.

Касса по безработице компенсирует работнику, который работает по трудовому договору, 70% от прежнего размера его средней заработной платы, не более чем 1000 евро брутто в месяц, и не менее чем размер минимальной зарплаты. Тому работнику, который получит возмещение, работодатель обязан выплатить заработную плату в размере не менее 150 евро брутто. Работодатель должен выплатить свою часть до подачи ходатайства.

Ходатайство подает работодатель, компенсация переводится на банковский счет работника. Ходатайство можно подать на два месяца на период с 1 марта по 31 мая.

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