В первый день открытия в эстонских ресторанах Burger King совершали один заказ в минуту

Помимо заказов, сделанных на месте, большая нагрузка, согласно веянию времени, легла на плечи курьеров и приложений по доставке, которые из-за огромного спроса на гамбургеры в какой-то момент не смогли выполнить все заказы и были вынуждены временно приостановить услугу.

”Приложения по доставке работали вчера с серьезной нагрузкой и для того, чтобы кухни смогли справиться с характерным для первого дня наплывом заказов, пришлось временно закрыть возможность заказов через приложения. Эта услуга восстановится уже скоро и в ближайшие дни мы снова сможем выполнять заказы по доставке на дом, чтобы радовать любителей гамбургеров и дистанционно”, — сказала руководитель береговой торговли Tallink Grupp и руководитель проекта по импорту франшизы Burger King Катре Кываск.

”Мы благодарны всем любителям гамбургеров за понимание ситуации и благожелательное отношение и поведение. Во всех ресторанах строго соблюдались требования дистанции, выполнялись просьбы дезинфицировать руки и придерживались правила 2+2. Приятно видеть, что все вместе мы можем с ответственностью и дружелюбием совершать такие большие дела, как импорт глобальных брендов в кризисное время”, — отметила Кываск.