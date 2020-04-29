29.04.2020, 07:55

В первую очередь помощь получат те предприятия сферы туризма, которые исправно платили налоги

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Rublad
RubladFoto: Hendrik Osula

Сегодня на ряде внеочередных заседаний комиссия Рийгикогу по экономике встретилась с организациями, объединяющими многие предприятия Эстонии, чтобы из первых рук получить информацию о связанных с кризисом проблемных местах и обсудить их возможные решения.

Председатель комиссии по экономике Свен Сестер сказал, что многие предприятия испытывают трудности, так как вызванный коронавирусом кризис полностью изменил экономическую среду. Никто больше не сомневается в том, что на ее восстановление уйдет много времени. ”Мы пригласили представителей предпринимателей на видеозаседания, чтобы узнать, что их тревожит больше всего. Также мы попробуем совместно найти решения для преодоления кризиса. Первый пакет помощи в связи с кризисом уже достиг получателей, но работы предстоит очень много. Рийгикогу и комиссия по экономике должны будут приложить все усилия, чтобы помочь неожиданно оказавшимся в тяжелом положении людям”, — сказал Сестер.

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По его словам, все представители предпринимателей подчеркнули, что в настоящий момент необходимо начать активно принимать меры поддержки предпринимательства, — они были разработаны быстро, но их принятие местами затягивается. ”Это означает, что предприятия прекращают деятельность. Что, в свою очередь, тяжело сказывается на работниках и их близких. Государство постоянно следит за ситуацией. Мы стараемся быть на шаг впереди, — в некоторых сферах меры помощи начинают разрабатываться еще до того, как к нам обращаются за помощью”, — пояснил Сестер.

Член комиссии по экономике Аннели Аккерманн отметила, что вчера государство утвердило проект об оказании помощи сектору туризма. На это выделено 25 миллионов евро. Также, на поддержку микропредприятий и малых предприятий будет выделено 10 миллионов евро. ”Эта сумма — небольшая, если учесть, что сектор туризма составляет порядка 8 % народного хозяйства Эстонии и потерял 80 — 100 % своего оборота объемом в два миллиарда евро. По этой причине в первую очередь помощь будет оказана предприятиям, которые исправно платили налоги до наступления кризиса. На заседаниях комиссии по экономике малые предприятия попросили снизить пороги для пакетов помощи. Более крупные предприятия же попросили повысить максимальные пределы. Разумно пойти на встречу обеим просьбам, так как и малые, и крупные предприятия крайне важны для сохранения жизнестойкости предпринимательской среды”, — сказала Аккерманн.

Она добавила, что у туристических фирм возникли вопросы в отношении ряда предпринятых государством шагов. ”Например, их тревожит, что в стратегии по выходу из кризиса мало конкретики. Они также хотели бы, чтобы предлагаемые Кассой по безработице меры предоставлялись в течение более долгого срока. В ближайшее время нам необходимо будет активно заняться связанными с Кассой по безработице вопросами, так как эта тема интересует очень многих. Очевидно, что рассмотрение этого вопроса также критически важно для принятия решений в будущем”, — сказала Аккерманн.

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