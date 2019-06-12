В первом в западной части Таллинна технопарке появятся 60 тысяч квадратных метров коммерческих площадей

Автором зданий является признанный архитектор Стен Адер из бюро SKAD Arhitektid. Поскольку технопарк расположен в городской черте, по словам Адера, архитектуре было уделено особое внимание. ”Подготовленное архитектурным бюро решение придает комплексу законченный вид. Кроме логистических потребностей будущих арендаторов архитекторы также подумали о работающих там людях, об их повседневной среде и о представительности всего комплекса”, — пояснил Адер. Промышленные функции в технопарке сосредоточены в середине зоны, а офисные блоки более уютные и все они обладают видами на окружающее городское пространство. ”Таким образом, промышленные функции окажутся скрыты от проезжающих по шоссе. Вместе с тем парк — достаточной большой, но при этом компактный комплекс, который плавно растворяется в городском окружении. Это не просто скучная зона с промышленными зданиями”, — добавил Адре.

Помимо эстетики, при строительстве парка также учитывалась энергоэффективность зданий. Впрочем, по словам Каэваля, это достигается не за счет комфорта будущих сотрудников, поскольку благоприятный внутренний климат обеспечивается отоплением полов в офисах, системами охлаждения и принудительной вентиляцией с рекуперацией тепла.

Разумеется, при разработке коммерческих площадей необходимо учитывать прежде всего логистический аспект. Преимуществом Тяхеторни является расположение комплекса возле шоссе и удобный доступ ко всем крупнейшим магистралям и портам по Таллиннской кольцевой дороге. ”В то же время Тяхеторни расположен в городе — в отличие от многих других, технопарк Тяхеторни будет обслуживаться также таллиннским общественным транспортом, что делает его доступнее как для сотрудников, так и для гостей и клиентов”, — пояснил Каэваль.

На сегодняшний день в технопарке создана инфраструктура первой очереди: транспортная развязка со светофорами на Палдиском шоссе и обслуживающая четыре здания улица Хяргмяэ. Завершено строительство первого здания площадью 6300 квадратных метров, а уже в июле начнется строительство второго здания площадью 4200 квадратных метров. На стадии проектирования находится около 15 тысяч квадратных метров коммерческих площадей, а в общей сложности в Тяхеторни запланировано 12 зданий общей площадью около 60 000 квадратных метров. Первые арендаторы имеют возможность оформить здания в значительной степени в соответствии с собственными пожеланиями — при необходимости, даже на основании собственного архитектурного решения.

OÜ Favorte — основанное в 1993 году на эстонском капитале и действующее в Эстонии предприятие, целью которого является создание современной и инновационной среды.