В первом полугодии KredEx Krediidikindlustus компенсировало ущерба на четверть миллиона евро

По словам руководителя KredEx Krediidikindlustus Эрки Аамера, предприниматели Эстонии все более осведомлены о том, как заземлить риски, которые могут наступить вследствие неплатежеспособности партнера и они умеют предотвратить возможный экономический ущерб с помощью кредитного страхования. ”В целом, предприниматели Эстонии застраховали на случай трудностей с оплатой оборот объемом 622 млн евро в 57 государствах, где работают их партнеры”, — дал Аамер обзор результатам первого полугодия.

По словам Аамера, случаи выплаты компенсаций часто связаны и с банкротством партнера. ”И в первом полугодии самая крупная выплата — т.е. около 100 000 евро понесенного ущерба — была связана с банкротством покупателя и временными трудностями с оплатой партнеров по причине того, что главный подрядчик не оплатил ранее оговоренные счета”, — сказал Аамер. Наибольшие компенсации первого полугодия со стороны KredEx Krediidikindlustus были выплачены предприятиям, которые работали на рынках Финляндии и Бельгии, а также и на нашем рынке.

”Практика показывает, что неожиданности случаются и с долгосрочными партнерами как дома, так и за границей. С помощью кредитного страхования предприятия могут предотвратить ситуацию, когда трудности с оплатой у партнера могут негативно сказаться уже на само предприятие”, — пояснил Аамер, по словам которого KredEx Krediidikindlustus приобретает от клиента требование понесенного ущерба и само занимается востребованием и компенсациями от должника.