В первом полугодии 46 000 клиентов Telia смогли подключиться к быстрому интернету

Самые масштабные работы были проведены в таллиннских районах Нымме, Кристийте, Хааберсти и Пирита, а также в поселке Метсакасти в Виймси, в деревне Юуликуу волости Саку, тартуских районах Супилинна, Карлова, Таммелинна и Круусамяэ. Не менее крупные работы по строительству сети велись в окрестностях озера Тамула в Выру, в районе Вильяндиского замка и улицы Лина, а также в Хаапсалу на улицах Калда, Эндра и Вынну.

Одним из самых значительных проектов первого полугодия стало сотрудничество с волостью Сааремаа, в результате которого сверхбыстрое интернет-соединение Telia появилось и на острове Абрука.

На конец первого полугодия скоростным кабельным соединением Telia пользуются 243 000 домов Эстонии.

Тойво Праакел отметил, что Telia продолжит программу модернизации сети и во втором полугодии. Запланированные работы обеспечат быстрым интернет-соединением еще несколько десятков тысяч домов в разных уголках Эстонии.

Более подробная информация о доступной скорости интернета и работах по развитию сети Telia в конкретных регионах доступна по адресу https://www.telia.ee/era/koduinternet. Информация постоянно обновляется.

Кроме того, Telia ведет совместную работу с с Elektrilevi и другими предприятиями, занимающимися развитием инфраструктуры для распространения услуг домашнего интернета и телевидения Telia.

В период с 2017 по 2121 год Telia инвестирует около 50 миллионов евро в модернизацию и расширение сети кабельного интернета. На сегодня более 120 000 домохозяйств в Эстонии уже получили возможность подключиться к скоростному интернету.