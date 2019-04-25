В первом квартале жители Эстонии купили мобильных телефонов на 27 миллионов евро

В марте телефонов было продано на сумму 10,6 миллиона, что на 29 процентов больше, чем в феврале.

Директор по продажам Tele2 Ааре Уусъярв сказал, что данные продаж мобильных телефонов отражают общее состояние экономики. ”Зарплаты растут, люди хотят и могут позволить себе покупать всё более красивые и дорогие вещи”, — сказал Уусъярв.

По данным статистики BRC, жители Эстонии в марте платили за мобильный телефон в среднем 369 евро и, как заверяет Ааре Уусъярв, никогда прежде эта сумма не была столь велика. ”В разрезе стран Балтии именно жители Эстонии покупают самые крутые телефоны. В марте в Эстонии на увеличение средней стоимости устройств повлияло, к примеру, появление в продаже дорогих флагманских моделей Samsung S10 и Huawei P30, которые сразу стали популярны”, — добавил Уусъярв.

”По показателям продаж в Tele2, год лучше всего начался у таких производителей как Samsung, Huawei и Apple, а из кнопочных телефонов самыми популярными были старые добрые Nokia”, — сказал Уусъярв.

Самые продаваемые в Tele2 телефоны в 2019 году