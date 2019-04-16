В первом квартале у Coop Pank стало на 2600 клиентов больше

Основанный на отечественном капитале CoopPank получил в первом квартале этого года 2600 новых клиентов, а также увеличил объемы деятельности по всем важнейшим направлениям бизнеса и нарастил прибыль.
За квартал портфель кредитов CoopPank вырос на 23 миллиона евро и к концу квартала достиг отметки в 357 миллионов евро. Росту способствовали все связанные с финансированием направления бизнеса — жилищный кредит, потребительский кредит, коммерческий кредит и лизинг. За это же время объем сбережений в банке вырос на 14 миллионов евро, достигнув к концу квартала 399 миллионов евро. Рост обеспечили, прежде всего, сбережения частных клиентов. В первом квартале Coop Pank заработал 1,2 миллиона евро прибыли, что вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. Наибольший вклад в рост прибыли внесли поступления по процентам и меньшие суммы резервирования по кредитам.
За квартал число пользующихся повседневными банковскими услугами клиентов Coop Pank увеличилось на 2600, к концу марта достигнув 48 000. ”Позитивно на увеличение числа клиентов повлияли интерес к финансовым учреждениям, основанным на отечественном капитале, а также готовность распределить свои финансовые дела между разными банками”, — сказал председатель правления Coop Pank Маргус Ринк.
Coop Pank продолжил ряд направленных на развитие проектов, цель которых — сделать жизнь клиентов комфортнее. В начале года банк начал использовать новую инфосистему, которая заметно ускорила процесс ходатайства о малых кредитах и их выдачи. Также продолжилось развитие электронных банковских каналов: были добавлены новые функции в интернет-банк и в мобильный банк. На прошлой неделе Coop Pank присоединился к системе мгновенных платежей, что позволяет клиентам выполнять межбанковские платежи в размере до 15 000 евро за считанные секунды. На финишной прямой находится подготовка к внедрению в магазинах Coop возможности класть деньги на счет.
Coop Pank — основанный на эстонском капитале один из пяти действующих в Эстонии универсальных банков: клиент может открыть здесь расчетный счет, перенаправить сюда свой ежемесячный доход и использовать банк для выполнения повседневных банковских дел. Мажоритарным акционером банка является отечественная торговая сеть Coop Eesti.