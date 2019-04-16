В первом квартале у Coop Pank стало на 2600 клиентов больше

За квартал портфель кредитов Coop Pank вырос на 23 миллиона евро и к концу квартала достиг отметки в 357 миллионов евро. Росту способствовали все связанные с финансированием направления бизнеса — жилищный кредит, потребительский кредит, коммерческий кредит и лизинг. За это же время объем сбережений в банке вырос на 14 миллионов евро, достигнув к концу квартала 399 миллионов евро. Рост обеспечили, прежде всего, сбережения частных клиентов. В первом квартале Coop Pank заработал 1,2 миллиона евро прибыли, что вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. Наибольший вклад в рост прибыли внесли поступления по процентам и меньшие суммы резервирования по кредитам.

За квартал число пользующихся повседневными банковскими услугами клиентов Coop Pank увеличилось на 2600, к концу марта достигнув 48 000. ”Позитивно на увеличение числа клиентов повлияли интерес к финансовым учреждениям, основанным на отечественном капитале, а также готовность распределить свои финансовые дела между разными банками”, — сказал председатель правления Coop Pank Маргус Ринк.