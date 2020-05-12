В первом квартале работники сельского хозяйства активно покупали новые тракторы

Продажа тракторов выросла в первом квартале текущего года почти на 16 процентов; всего в Эстонии было продано 102 трактора, тогда как за тот же период прошлого года — 88. По данным Департамента шоссейных дорог, самыми популярными марками были Fendt, Valtra и John Deere. В прошлом году первую тройку составляли John Deere, New Holland и Valtra.

”В сельском хозяйстве большую проблему сейчас представляет все, связанное с рабочей силой. Привлечение дополнительной местной или иностранной рабочей силы стало сложнее и требует больше времени. Кроме этого, в связи с нынешним положением и из-за уменьшения потребления наблюдается давление на закупочные цены на молоко. Но, учитывая значимость сектора, прогнозы сельскохозяйственных предприятий куда оптимистичнее, чем во многих других секторах. Работники сельского хозяйства по-прежнему желают привлекать банковское финансирование, поскольку сезонные работы нельзя перенести на другое время, и общение с банком идет активно и регулярно”, — прокомментировал руководитель отделения сектора сельского хозяйства SEB Андрус Мяги.

Мяги добавил, что сельское хозяйство является для SEB стратегически важным сегментом. ”За многие годы у нас накопилось достаточно опыта, чтобы быть надежным и компетентным партнером в этой сфере. Сейчас чрезвычайное положение не оказало на сельское хозяйство значительного влияния, поэтому финансирование сектора продолжается в обычном объеме”.

По данным статистики Банка Эстонии, сектор сельского и рыбного хозяйства заключил в первом квартале договоров о лизинге на общую сумму 31 миллионов евро.

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