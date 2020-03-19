В период кризиса Telia поддерживает семейных врачей более быстрым интернетом и ИТ-консультациями

Сегодня в Эстонии работает около 800 семейных врачей, которые в своей каждодневной работе постоянно используют всевозможные цифровые решения и веб-среду (напр., истории болезни, дигитальные рецепты). По словам ИО руководителя подразделения бизнес-клиентов Telia Кристьяна Кукка, более половины центров семейных врачей пользуются подключением к интернету, которое предлагает Telia.

”Мы рады, что можем поддержать семейных врачей в тяжелые времена. Чтобы поддержать более гладкую работу семейных врачей и медсестер в кризисный период, мы обеспечиваем центрам семейных врачей более высокие интернет-скорости, которые отвечают их сегодняшним реальным потребностям. Помимо этого, специалисты ИТ-поддержки Telia готовы консультировать центры семейных врачей для решения различных проблем в сфере ИТ”, — сказал Кукк.

”Более высокие скорости интернета обеспечивают большую надежность работы, что крайне важно в кризисной ситуации. Это позволит центрам семейных врачей более гладко обслуживать пациентов и, например, быстрее выписывать дигитальные рецепты. Часть семейных врачей, медсестер и наших помощников приступили к дистанционной работе, поэтому мы особенно благодарны ИТ-специалистам Telia за их помощь в налаживании удаленных рабочих мест”, — сказал член правления Общества семейных врачей Эстонии д-р Ээро Мерилинд.