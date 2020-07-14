В период кризиса Olerex построит свою крупнейшую станцию обслуживания

Только что началось строительство в Пярнумаа, где недалеко от Килинги-Нымме будет сооружена станция полного обслуживания новой концепции, в которую Olerex вложит почти 2 миллиона евро. Строительство должно быть завершено в конце сентября, открыть станцию планируется в октябре. Здесь будут продаваться B95 и B98 бензин, дизельное топливо, специальное дизельное топливо, топливная присадка AdBlue и сжиженный нефтяной газ. В ближайшее время также планируется открыть пункт зарядки ​​для электромобилей. На станции обслуживания появятся полностью автоматическая мойка, магазин продуктов питания и товаров первой необходимости, а также кафе с большим участком обслуживания. На новой станции будут работать до 14 человек.

”Кризис влияет на планы всех компаний, а иногда и заставляет замедлять процессы, которые в иных обстоятельствах тормозить бы не пришлось, — сказала исполнительный директор Olerex Пирет Миллер. — Если анализ окупаемости подтверждает, что проект стоит реализовать, им имеет смысл заниматься именно во время кризиса — таким образом вы сможете выйти из трудной ситуации более сильным. Большие станции обслуживания обычно строят в крупных городах, однако, наша новая заправка находится на границе небольшого города, но при этом на пути всех, кто едет из Тарту, Вильянди или Валга в Пярнумаа, а также в другую сторону. В радиусе 50 километров нет других крупных станций, поэтому мы уверены, что масштабные вложения окупятся. Поскольку мы только что завершили две новые станции в Тарту, после Пярнумаа, мы, вероятно, построим новые станции в Таллинне, но пока не будут получены разрешения на строительство, мы не хотели бы называть их точное местоположение”.

В дополнение к строительству новых станций, в этом году Olerex инвестирует в реконструкцию четырех существующих. К середине лета заканчиваются работы в Таллине в Харкуярве и в Маарду, а осенью будут сданы станции на островах — в Курессааре и Кярдла.

Сеть продаж крупнейшего розничного продавца топлива в Эстонии, компании Olerex, включает 97 станций обслуживания и заправочных станций по всей стране. Учрежденная в 1994 году компания основана на 100% эстонском капитале и обеспечивает работой около 800 человек.