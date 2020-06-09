В период коронакризиса работу банка SEB поддерживали 32 робота

Целью так называемых ”роботизированных процессов” является упрощение повседневных процессов работы банка и освобождение сотрудников от рутинных и повторяющихся задач.

Роботизирование банка SEB началось в 2017 году, когда первые робототехнические программы приступили к работе в сфере повседневных банковских операций. Сегодня роботы работают круглосуточно в основном в области регистрации и управления данными. Роботы — это созданные для выполнения конкретных, четко ограниченных задач программы, которые каждый день и каждую ночь выполняют работу в виртуальной среде на банковских серверах. У некоторых из них тоже есть свое так называемое ”рабочее место” и компьютер. В дальнейшем банк планирует всё больше внедрять RPA-программы (англ. robotic process automation) в интеллектуальном поиске и фильтрации данных, что является следующим шагом в роботизации.

Член правления банка SEB Айнар Леппянен: ”Для банка SEB цель роботов заключается в том, чтобы освободить людей от рутинной работы, оставив сотрудникам время для выполнения задач, которые для них гораздо интереснее и в которых люди определенно сильнее роботов. Сюда относится, например, всесторонний анализ и интерпретация информации, а также работа и ситуации в общении, когда необходимо человечное и чуткое отношение. В это время роботы могут выполнять стандартную работу проще, эффективнее и без ошибок”.

”Во время пандемии мы обнаружили еще одну сильную сторону роботов — их иммунитет к кризису в медицине, о котором мы не могли даже подумать еще несколько месяцев назад. В ситуации, когда банк должен принимать во внимание дополнительные факторы риска для продолжения своей работы, имеющие иммунитет помощники, такие как программы роботов и чат-боты, оказались большим подспорьем. Разумеется, это не может полностью исключить возможность того, что время от времени они могут заразиться другими вирусами — компьютерными, которые в этом случае должны рассматриваться отдельно”, — подытожил Айнар Леппянен.

Чтобы роботизировать рутинную работу, в банке SEB сформирована группа по созданию роботов, к которой сотрудники банка обращаются в ситуации, если хотят автоматизировать тот или иной процесс. Роботы, созданные до сих пор, по большей части выполняют повседневные задачи, связанные с ежедневными банковскими операциями. Тем не менее, некоторые роботы были созданы для реализации специальных проектов и сейчас уже отправлены на пенсию.