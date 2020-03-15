15.03.2020, 15:52

В период действия в Эстонии чрезвычайного положения снабжение заправочных станций Neste продолжится в полном объеме


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Logod
LogodFoto: Jaanus Lensment

В период действия в Эстонии чрезвычайного положения снабжение заправочных станций Neste продолжится в полном объеме. Топливо в страну и на все станции Neste будет поступать бесперебойно, сообщает фирма.

Neste хочет донести до клиентов следующее:

  • Отдел обслуживания клиентов Neste работает в обычном режиме, но мы просим не посещать наш офис, а обращаться по телефону 628 5555 или по электронной почте neste.klient@neste.com.
  • Мы регулярно дезинфицируем все заправочные пистолеты на станциях Neste, стремясь ограничить распространение вируса.
  • Если на заправочной станции имеются перчатки и бумага, пожалуйста, пользуйтесь ими. Использованные перчатки и бумагу, пожалуйста, выбрасывайте в мусорный ящик.
  • Рекомендуем вам загрузить на свой телефон приложение Neste, которое позволяет оплачивать топливо, не касаясь экрана и клавиш заправочной колонки. Приложение можно загрузить в Google Play или App Store, введя в поисковую строку слово ”Neste”.
  • Кроме того, на заправочных станциях Neste действуют бесконтактные карточные платежи — это еще одна возможность избежать контакта с поверхностями, которых часто касаются люди.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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