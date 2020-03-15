В период действия в Эстонии чрезвычайного положения снабжение заправочных станций Neste продолжится в полном объеме

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Logod Foto: Jaanus Lensment

В период действия в Эстонии чрезвычайного положения снабжение заправочных станций Neste продолжится в полном объеме. Топливо в страну и на все станции Neste будет поступать бесперебойно, сообщает фирма.