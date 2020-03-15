В период действия в Эстонии чрезвычайного положения снабжение заправочных станций Neste продолжится в полном объеме. Топливо в страну и на все станции Neste будет поступать бесперебойно, сообщает фирма.
Neste хочет донести до клиентов следующее:
Отдел обслуживания клиентов Neste работает в обычном режиме, но мы просим не посещать наш офис, а обращаться по телефону 628 5555 или по электронной почте neste.klient@neste.com.
Мы регулярно дезинфицируем все заправочные пистолеты на станциях Neste, стремясь ограничить распространение вируса.
Если на заправочной станции имеются перчатки и бумага, пожалуйста, пользуйтесь ими. Использованные перчатки и бумагу, пожалуйста, выбрасывайте в мусорный ящик.
Рекомендуем вам загрузить на свой телефон приложение Neste, которое позволяет оплачивать топливо, не касаясь экрана и клавиш заправочной колонки. Приложение можно загрузить в Google Play или App Store, введя в поисковую строку слово ”Neste”.
Кроме того, на заправочных станциях Neste действуют бесконтактные карточные платежи — это еще одна возможность избежать контакта с поверхностями, которых часто касаются люди.
Коронавирус COVID-19
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
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