В парке Лёвенру в Кристийне продолжаются бесплатные уличные тренировки

Старейшина Кристийне Яанус Рийбе приглашает всех этим летом заняться движением на свежем воздухе и присоединиться к жизнерадостной и активной кампании тренирующихся. ”Мне очень приятно, что мы можем предложить нашим жителям бесплатную возможность для занятий спортом на свежем воздухе и используем для этого имеющиеся в наших парках условия, что крайне важно в нынешней ситуации. Тренировки подходят людям разных возрастов и не требуют предварительной подготовки, мы хотим еще больше популяризировать занятия физкультурой. Организованные Управой Кристийне уличные тренировки проходят каждую среду с 12:00 в парке Лёвенру, сбор возле скульптуры льва. Возьмите с собой хорошее настроение!” — сказал Рийбе.

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