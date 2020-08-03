В парке Лёвенру в Кристийне продолжаются бесплатные уличные тренировки
Каждую среду с 12:00 в парке Лёвенру в столичном районе Кристийне проводятся бесплатные уличные тренировки под руководством опытного тренера Алийс Сарапик. Длительность тренировки составляет 1 час, она включает разминку и упражнения на растяжку вместе с занятием по скандинавской ходьбе. Приглашаются все желающие, тренировки бесплатные и проходят в любую погоду.
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