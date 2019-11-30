В Париже за 117 тысяч евро продали сапоги Наполеона. Он носил их в последней ссылке на острове Святой Елены

Сапоги, принадлежавшие французскому императору Наполеону Бонапарту, продали на аукционе в Париже более чем за 117 тысяч евро. Об этом сообщил французский аукционный дом Drouot, пишет "Медуза".
Первоначально ботфорты оценивались в 50-80 тысяч евро.
Drouot отмечает, что Наполеон носил эти сапоги во время своей последней ссылки на острове Святой Елены. Потом ботфорты одолжили скульптору Карло Марочетти, который работал над статуей Бонапарта. Марочетти подарил их сенатору Полю Ле Ру, в семье которого и хранились сапоги.
L'empereur a toujours la botte, euh, la cote.
Les fameuses bottes de Napoléon viennent d'emporter 117 208 € (frais inclus) à l'instant chez @AlexandreGique1 !
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