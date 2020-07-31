В отличие от других стран Европы, интернет-покупатели Эстонии избегают программ лояльности

Директор по развитию бизнеса DPD в странах Балтии Маргот Хейнсалу объяснила, что DPD ежемесячно тщательно исследует поведение и привычки интернет-покупателей, прежде всего, обращая внимание именно на регулярных покупателей. ”Несмотря на то, что в Эстонии люди, которые ежемесячно совершают по меньшей мере одну интернет-покупку, составляют 38% всех, пользующихся интернет-шоппингом, на долю этой группы приходится целых 88% всех интернет-покупок физических вещей, совершаемых в Эстонии. Таким образом, регулярные интернет-покупатели являются очень важной целевой группой, исходя из которой как интернет-продавцы, так и мы в качестве перевозчика товаров, планируем нашу деятельность”, — сказала Хейнсалу.

Исследование DPD было проведено до весеннего распространения коронавируса, но сейчас количество регулярных интернет-покупателей очевидно выросло еще больше, так как введенные ограничения обусловили резкий рост объема заказов через Интернет.

Если в предыдущие годы различия в привычках регулярных интернет-покупателей Эстонии и Европы были весьма значительны, то сейчас они достаточно схожи. Наибольшие различия проявились, например, в регистрации для участия в программах лояльности. Если в Европе это сделали 31% интернет покупателей, то в Эстонии — всего 12%.

Самое большое различие по-прежнему заключается в том, что подавляющее большинство эстонских интернет-покупателей предпочитают посылочные автоматы. В Эстонии доставку в посылочный автомат в качестве первого выбора предпочитает 84% интернет-покупателей, а в Европе — 13%. Действительно, в Европе сеть посылочных автоматов развита значительно меньше, чем у нас, однако вполне можно утверждать, что именно то обстоятельство, что эстонцы отдают посылочным автоматам предпочтение, как раз и способствовало росту их сети.

”Небольшое различие было обнаружено и в части выбора интернет-магазинов. Среди регулярных интернет-покупателей Эстонии 65% выбирают сайты исходя из социальных сетей и рекомендаций инфлюенсеров. В Европе так поступают 60% регулярных интернет-покупателей”, — добавила Хейнсалу.