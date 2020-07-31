31.07.2020, 21:46

В отличие от других стран Европы, интернет-покупатели Эстонии избегают программ лояльности


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Naine vaatamas KV-d
Foto on illustreeriv.Foto: Hendrik Osula

На долю регулярных интернет-покупателей Эстонии, то есть людей, которые ежемесячно делают в Интернете по меньшей мере одну покупку, приходится 88% всех интернет-покупок в Эстонии. Из них 65% выбирают интернет-магазины по рекомендациям, полученным в социальных сетях и от инфлюенсеров, и по сравнению с покупателями в других странах Европы, эстонские интернет-покупатели регистрируются в качестве участников программ лояльности магазинов более чем в два раза реже, выяснилось в результате общеевропейского исследования курьерского и логистического предприятия DPD.

Директор по развитию бизнеса DPD в странах Балтии Маргот Хейнсалу объяснила, что DPD ежемесячно тщательно исследует поведение и привычки интернет-покупателей, прежде всего, обращая внимание именно на регулярных покупателей. ”Несмотря на то, что в Эстонии люди, которые ежемесячно совершают по меньшей мере одну интернет-покупку, составляют 38% всех, пользующихся интернет-шоппингом, на долю этой группы приходится целых 88% всех интернет-покупок физических вещей, совершаемых в Эстонии. Таким образом, регулярные интернет-покупатели являются очень важной целевой группой, исходя из которой как интернет-продавцы, так и мы в качестве перевозчика товаров, планируем нашу деятельность”, — сказала Хейнсалу.

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Исследование DPD было проведено до весеннего распространения коронавируса, но сейчас количество регулярных интернет-покупателей очевидно выросло еще больше, так как введенные ограничения обусловили резкий рост объема заказов через Интернет.

Если в предыдущие годы различия в привычках регулярных интернет-покупателей Эстонии и Европы были весьма значительны, то сейчас они достаточно схожи. Наибольшие различия проявились, например, в регистрации для участия в программах лояльности. Если в Европе это сделали 31% интернет покупателей, то в Эстонии — всего 12%.

Самое большое различие по-прежнему заключается в том, что подавляющее большинство эстонских интернет-покупателей предпочитают посылочные автоматы. В Эстонии доставку в посылочный автомат в качестве первого выбора предпочитает 84% интернет-покупателей, а в Европе — 13%. Действительно, в Европе сеть посылочных автоматов развита значительно меньше, чем у нас, однако вполне можно утверждать, что именно то обстоятельство, что эстонцы отдают посылочным автоматам предпочтение, как раз и способствовало росту их сети.

”Небольшое различие было обнаружено и в части выбора интернет-магазинов. Среди регулярных интернет-покупателей Эстонии 65% выбирают сайты исходя из социальных сетей и рекомендаций инфлюенсеров. В Европе так поступают 60% регулярных интернет-покупателей”, — добавила Хейнсалу.

Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что 53% регулярных интернет-покупателей Эстонии считают, что процесс возврата купленного в Интернете товара был простым, и 7% покупателей в итоге вернули свой последний заказ. В Европе заказ возвращали 9% регулярных интернет-покупателей.

74% эстонских интернет-покупателей после покупки делились или публиковали свой отзыв. ”Данный результат сам по себе является достаточно интересным, если учитывать скромность эстонцев. Например, в Европе этот показатель составляет 70%”, — сказала Хейнсалу.

Энтузиасты, жизнелюбы, эко-покупатели

Кроме этого, еще лучше понять различия предпочтений и привычек интернет-покупателей исходя из результатов исследования DPD помогает тот вывод, что в целом всех интернет-покупателей по профилю можно разделить на три главные группы: покупатели-энтузиасты, жизнелюбы и эко-покупатели.

Соответствующие профили были сформированы для различных групп людей, модели поведения которых являются схожими и предсказуемыми. ”Благодаря такой сегментации мы смогли получить значительно более ясную картину того, что именно мотивирует определенные группы, и как именно интернет-продавцы и мы в качестве транспортного партнера можем удовлетворить их пожелания”, — отметила Хейнсалу.

Если для покупателей-энтузиастов наиболее важно удобство совершения покупки и доставки, то жизнелюбы открыли для себя интернет-шоппинг лишь недавно. Они очень активно ищут способы облегчить свою жизнь, и интернет-шоппинг предоставляет им такую возможность. Эко-покупатели осуществляют интернет-покупки нерегулярно, и они беспокоятся о своем экологическом следе. Поэтому они являются более избирательными, и готовы платить больше за т.н. зеленые услуги.

Отчет об онлайн-шоппинге для концерна DPD — крупнейшее исследование онлайн-торговли, выполняющееся с 2016 года. В анонимном опросе участвовали 24 255 респондентов из 21 европейской страны, включая Эстонию. В выборке участвовали люди в возрасте от 18 лет, купившие в прошлом году в Интернете хотя бы один физический предмет.

DPD Eesti обслуживает в Эстонии частных и бизнес-клиентов при помощи примерно 260 курьеров и 230 автомобилей. В Эстонии у DPD есть около 127 пунктов Pickup, 114 из которых — автоматы, а остальные — магазины, где можно получить свою посылку.

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